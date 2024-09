Ribeirão Pires recolhe mais de 200 toneladas de entulho em pontos de descarte irregular

Em ação específica para retirar entulho de ruas com pontos de descarte irregular, Ribeirão Pires coletou mais de 200 toneladas de material em 21 bairros por todo o município somente neste mês de setembro.

Ao todo, 33 pontos de descarte irregular foram identificados em diversas ruas da Estância. A ação teve início 1º de setembro e contou com equipe dedicada para o recolhimento dos diversos tipos de materiais que foram encontrados pelas ruas.

Dentre as ruas visitas pelos profissionais estavam: Avenida Prefeito Valdírio Prisco, Avenida Lorena, Avenida Santa Clara, Rua Pedro Ripoli, Rua Belmonte, Estrada dos Fernandes, Rua Felipe Sabbag, Rua dos Eucaliptos, Rua Viçosa, Rua Danúbio e mais diversas outras vias do município.

Foram recolhidos diversos materiais, entre eles: móveis velhos, armários, mesas e demais objetos de grande porte que não podem ser dispensados no lixo. Além disso, foram juntados galhos de árvores e resto de entulhos diversos que deveriam estar em lixo comum.

A ação teve como objetivo impedir que o entulho bloqueasse passagens em calçadas e ruas, assim como fossem descartados em rios e córregos da cidade. Esse tipo de descarte ainda pode trazer outros problemas, como atrair insetos e roedores, assim como obstruir bocas de lobo, por exemplo.

Ribeirão Pires conta com serviço de Cata-Bagulho, por meio do número 4828-1609. É necessário agendar a retirada do material descartado. Por dia são agendadas dez retiradas.