Ribeirão Pires recolhe 782 kg de Lixo Eletrônico em Drive-Thru Ambiental

Na última quarta-feira (30), a Prefeitura de Ribeirão Pires realizou o Drive-Thru de Lixo Eletrônico, uma iniciativa voltada para o descarte responsável de resíduos tecnológicos, que resultou na coleta de impressionantes 782 kg de materiais eletrônicos obsoletos. Durante o evento, que ocorreu das 9h às 17h no Paço Municipal, centenas de moradores se dirigiram ao local para descartar itens como computadores, celulares, TVs, cabos, baterias e outros aparelhos eletrônicos.

O evento foi organizado pela Secretaria de Meio Ambiente e Bem-estar Animal de Ribeirão Pires, que mobilizou uma equipe especializada para o recebimento, separação e encaminhamento dos materiais para reciclagem ou descarte seguro.

O secretário de Meio Ambiente, Temístocles Cristofaro, celebrou o êxito da ação: “A quantidade significativa de resíduos coletados mostra que a população está cada vez mais engajada na proteção ambiental. É uma satisfação ver que nossos esforços para conscientizar sobre o impacto dos resíduos eletrônicos estão gerando resultados concretos”.

A ação também foi uma oportunidade para que a comunidade se informasse sobre os perigos associados ao descarte inadequado de e-lixo. Metais pesados e substâncias químicas presentes em dispositivos eletrônicos podem contaminar o solo e a água, trazendo riscos para a saúde pública e para o meio ambiente.

O Drive-Thru de Lixo Eletrônico em Ribeirão Pires está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, contribuindo para as metas da Agenda 2030, especialmente as ODSs 6 (Água Potável e Saneamento), 12 (Consumo e Produção Responsáveis), 13 (Ação contra a Mudança Global do Clima) e 14 (Vida na Água).

Com o sucesso da ação, a Prefeitura de Ribeirão Pires segue realizando novas edições do drive-thru de lixo eletrônico sempre na última quarta-feira de cada mês, buscando oferecer à população uma alternativa prática e eficiente para o descarte desses materiais.