Ribeirão Pires recebe última etapa do LEEI com atividade no CHL

A Secretaria de Educação e Cultura de Ribeirão Pires recebeu, neste sábado (9), última etapa do LEEI (Leitura e Escrita na Educação Infantil) e que contou com formação no prédio que abriga a Pasta e terminou com atividade no CHL (Centro Histórico e Literário) Ricardo Nardelli. O curso foi voltado a formadores do Polo ABC do projeto.

A atividade ocorreu na parte da manhã e ofereceu conteúdos que visam a inovação no fazer pedagógico do professor, que pode utilizar interações diferenciadas, brincadeiras e demais dinâmicas para capturar a atenção do aluno e da aluna em sala de aula.

De maneira especial, a formação teve a participação da professora de musicalização da rede municipal de Ribeirão Pires, Mara Forato, que apresentou número musical e que agradou os pouco mais de 30 presentes.

“Foi um evento em que todos puderam conversar e avaliar todo o conteúdo que foi passado desde o início do ano. Entretanto, como era o último encontro decidimos realizar algo especial, com direito a apresentação de música e atividade especial no CHL”, disse Micaely Domingues, uma das responsáveis pela formação na Estância.

Na parte da tarde, o grupo se dirigiu ao Centro Histórico e Literário onde se encontraram com o escritor Rafael Marques, que contou um pouco da história de Ribeirão Pires a todos os presentes.