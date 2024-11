Ribeirão Pires recebe seminário de qualificação profissional no setor cultural e artístico

Ribeirão Pires receberá, no dia 11 de novembro, às 19h, no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro (Rua Diamantino de Oliveira, 218 – Jd Pastoril), o GIRO PRO, iniciativa do CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura. Realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia Criativa e Indústria Criativa, em parceria com a Prefeitura da Estância, o seminário – aberto ao público – é voltado à qualificação de profissionais e ao incentivo no setor cultural e artístico da Estância.

O GIRO PRO é uma ação estratégica do CULTSP PRO para garantir que a qualificação profissional chegue, de forma gratuita, a todas as regiões administrativas de São Paulo e se constitui como um espaço de diálogo e troca, reunindo artistas e representantes locais em roda de conversa que promove a reflexão sobre o fazer artístico na cidade. Esse encontro visa não apenas o intercâmbio de ideias, mas também a criação de pontes entre diferentes perspectivas e experiências culturais, fortalecendo as relações entre a comunidade artística e as esferas institucionais.

O CULTSP PRO foi lançado em outubro e é composto por seis escolas temáticas, cada uma com foco em diferentes áreas da cultura e da economia criativa, além de um programa especial de qualificação em teatro e dança. As escolas estão voltadas para a formação em áreas como performance artística (dança, teatro musical, circo, ópera, música), gestão e preservação de patrimônio cultural, produção audiovisual, criação de games e novas mídias, design gráfico, fotografia, gastronomia, moda sustentável e artesanato.

O programa pretende realizar mais de 500 atividades formativas em 2024, impactando diretamente mais de 10 mil pessoas em todo o Estado de São Paulo. Até 2029, o número de atividades anuais deve ultrapassar 10 mil, beneficiando mais de 500 mil pessoas no total. As ações do CULTSP PRO acontecem em uma ampla rede de espaços físicos no interior e na capital paulista, graças a parcerias com prefeituras, universidades, empresas e equipamentos culturais.