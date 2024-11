Ribeirão Pires recebe premiação estadual por atuação no combate à transmissão vertical de HIV

A Prefeitura de Ribeirão Pires recebeu reconhecimento na 6° edição do Prêmio Luiza Matida, do Governo do Estado de São Paulo, por atingir indicadores de eliminação da transmissão vertical do HIV, o que previne a transmissão do vírus da gestante para o bebê. Dos 645 municípios paulistas, Ribeirão Pires ficou entre as 294 cidades que foram condecoradas com a premiação pelos serviços prestados. Esse foi o quarto prêmio Luiza Matida recebido pelo trabalho da cidade.

O Programa Municipal IST/AIDS de Ribeirão Pires mantém a prevenção e trabalha com diagnóstico precoce da gestante. O trabalho envolve a maternidade municipal, rede de atenção básica e também o Serviço de Atenção Especializada. Por meio do pré-natal, todas as gestantes são acompanhadas e realizam testes de HIV, sífilis e hepatites virais B e C.

A coordenadora do Serviço de Atenção Especializada de Infectologia, Nanci Garrido, aponta que a premiação mostra que a cidade está no caminho certo e destaca o monitoramento de rede realizado pela saúde de Ribeirão Pires. “Temos uma linha de cuidado muito bem definida e um grande trabalho feito em rede. Hoje, não temos transmissão vertical entre a mãe e o bebê pelo bom monitoramento realizado pelas equipes de saúde”, destacou a coordenadora.

O Programa de ISTs/HIV de Ribeirão Pires também recebeu neste ano o Selo Ouro, no Programa de Qualificação de Boas Práticas em HIV/Aids, realizado pelo Governo do Estado de São Paulo. No Grande ABC, Ribeirão Pires foi o único município a receber o reconhecimento. Em âmbito nacional, Ribeirão Pires está entre as 75 cidades do Brasil que também recebeu o Selo Prata do Ministério da Saúde.