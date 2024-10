Ribeirão Pires recebe premiação estadual pelo enfrentamento a tuberculose

O Programa Municipal de Tuberculose de Ribeirão Pires foi premiado no 1° Simpósio Integrado de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, em reconhecimento ao trabalho de assistência e prevenção a doenças no município. A cidade alcançou a marca de 70% dos pacientes examinados, feito que garantiu o prêmio concedido pelo Programa Estadual de Tuberculose da Secretaria de Saúde. No Grande ABC, apenas duas cidades foram contempladas com a honraria – além de Ribeirão Pires, São Caetano do Sul também foi premiada.

O Serviço de Atenção Especializada (SAE), em parceria com a rede de atenção básica, que inclui as Unidades de Saúde da Família (USF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS), realiza buscas ativas, especialmente entre pessoas com tosse persistente por mais de duas semanas, além de outros sintomas como febre, sudorese noturna e emagrecimento. Quando identificados, os pacientes são avaliados e submetidos a exames de baciloscopia, raio-X de tórax e avaliação clínica.

O tratamento da tuberculose em Ribeirão Pires é oferecido gratuitamente no SAE, localizado na Avenida Francisco Monteiro, 205 – Centro. O serviço também disponibiliza o telefone/WhatsApp (11) 4828-4441 para fornecer informações e tirar dúvidas sobre sintomas e tratamentos.