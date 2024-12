Ribeirão Pires recebe medalha de ouro em Selo Nacional de Compromisso com a Alfabetização

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, recebeu medalha de ouro do Selo Nacional de Compromisso com a Alfabetização, ação elaborada pelo MEC (Ministério da Educação). O resultado reflete os investimentos realizados pela Administração Municipal e a importância que a municipalidade dá à Educação.

Com a medalha de ouro, a Prefeitura de Ribeirão Pires é reconhecida pelo Governo Federal como Administração que mantém compromisso sério de realizar a alfabetização dos estudantes da rede municipal dentro da idade correta, utilizando métodos pedagógicos que se transformam em resultado dentro da sala de aula.

Para receber a medalha de ouro, a Secretaria de Educação deveria preencher 20 requisitos específicos estabelecidos e monitorados pelo Ministério da Educação. Dentre as condições estavam: Adesão ao Saeb (Sistema Estadual de Avaliação da Educação Básica), adesão à estratégia do território para a formação de docentes dos anos iniciais, PTA (Plano de Trabalho Anual) de implementação das ações de alfabetização do município, existência de programa, projeto ou ação institucional da rede de ensino, destinada a reconhecer boas práticas e resultados de aprendizagem na alfabetização e etc.

O Selo também mantém outras categorias, como prata e bronze. Para atingir a medalha de ouro, o MEC estipulou pontuação que variava de 91 a 100 pontos nos quesitos estabelecidos. O município de Ribeirão Pires atingiu o maior índice, preenchendo 100% dos pontos definidos pelo Ministério.

A Prefeitura de Ribeirão Pires realiza, de modo permanente, formações especificas e voltadas à pedagogia da alfabetização com professores, coordenadores e demais agentes que atuam na Educação municipal. Por exemplo: o PAR (Programa de Alfabetização Responsável), Alfabetiza Juntos, o LEEI (Leitura e Escrita na Educação Infantil), entre outros.

Todas as ações realizadas pela Prefeitura de Ribeirão Pires visam a formação permanente dos profissionais da Educação, sempre na intenção de atualizar os conceitos pedagógicos e estabelecer as melhores abordagens em ambiente de aulas.

Lembrando que, no início do ano a Estância foi destaque estadual no Índice de Fluência Leitora, se tornando o melhor município do Grande ABC, com 76% de suas crianças lendo na idade correta. Além disso, Ribeirão Pires é a segunda melhor cidade no Ideb (Índice de Desenvolvimento de Educação Básica), na região, com valor de 6,8. A cidade avançou nove postos no ranking.