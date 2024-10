Ribeirão Pires recebe edição do Divas Day no Parque Oriental e na Vila do Doce

Neste final de semana, dias 12 e 13 de outubro, no Parque Oriental de Ribeirão Pires (Rua Major Cardim, 3.100 – Estância Noblesse), haverá mais uma edição do Divas Day. A ação promovida pela ONG Amigas de Ribeirão Pires, com o apoio de parceiros e da Prefeitura, tem como objetivo estimular o empreendedorismo, fomentar o comércio e fortalecer os laços entre as mulheres empreendedoras da Estância.

O evento reunirá empreendedoras que estarão comercializando produtos da economia criativa e contará ainda com workshops, brinquedos infláveis para a crianças e o projeto “Força na Peruca”, com a arrecadação de cabelos e lãs, em alusão ao Outubro Rosa – mês da conscientização sobe o diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama.

“A economia criativa vai além da produção tradicional, valorizando o capital intelectual, a inovação e o talento individual. Para as mulheres, isso representa uma oportunidade única de romper barreiras impostas por normas de gênero, desigualdades salariais e preconceitos enraizados no mercado de trabalho”, explica a diretora da ONG, Zuleyka Fernandes.

Quem não conseguir comparecer neste fim de semana terá oportunidade de prestigiar o Divas Day, nos dias 19 e 20 de outubro, no Parque Oriental. A entrada é gratuita.

Vila do Doce – Também neste fim de semana, sábado (12) e domingo (13), haverá na Vila do Doce – edição especial do Divas Day. Expositoras da ONG Amigas de Ribeirão Pires estarão no espaço com produtos da economia criativa destinados ao Dia das Crianças. A Vila do Doce fica na Rua Boa Vistas/n, região central de Ribeirão Pires.