Ribeirão Pires recebe “Culturas Lifestyle Fest” neste domingo (3)

Neste domingo (3), o Paço Municipal de Ribeirão Pires será palco do “Culturas Lifestyle Fest”. Das 10h às 19h, o evento promete um dia repleto de atividades culturais, celebrando tanto a cultura urbana quanto a mexicana. O festival, que ocorrerá na Rua Miguel Prisco, 288 – Centro, reúne uma programação diversificada para todas as idades e gostos. Entre as principais atrações está a apresentação ao vivo de Mariachis, trazendo um pouco da tradicional música mexicana ao público presente.

Um dos pontos altos do evento será a batalha de break na categoria 2vs2, com a participação de oito duplas convidadas que prometem demonstrar todo seu talento e criatividade na dança. Para os pequenos, haverá uma batalha de break kids, envolvendo oito crianças que mostrarão suas habilidades e paixão pelo break dance. Além disso, uma batalha de rima com quatro convidados locais promete aquecer os ânimos dos fãs de hip-hop.

A programação do “Culturas Lifestyle Fest” não se limita apenas às performances. Os visitantes poderão apreciar uma série de exposições que destacam diferentes aspectos da cultura urbana e automotiva. Haverá exposições de lowbikes, lowriders, carros antigos e pedal cars, oferecendo ao público uma viagem no tempo e uma oportunidade de conhecer veículos personalizados e históricos.

A cultura mexicana também estará presente em outras formas, criando um ambiente festivo e multicultural. Para os amantes do rap, grupos locais como Instinto de Rua e Teoria farão shows que prometem agitar o evento com suas rimas e batidas envolventes. As apresentações de danças urbanas completarão o cenário, trazendo muita energia e movimentos sincronizados para o palco do Paço Municipal.

Além de proporcionar um dia de entretenimento e cultura, o festival tem um propósito social. A entrada será 1kg de alimento não perecível ou ração para animais.