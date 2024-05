Ribeirão Pires recebe corrida de aventura Haka Race, com cerca de 300 atletas

Com sua vocação consolidada para a prática de esportes de aventura, a Estância Turística de Ribeirão Pires sedia, entre esta quinta-feira (30) e domingo (2), a Haka Hace – Expedition, que inclui desafios nos trechos de competição em meio à natureza.

A Haka é uma corrida de aventura que promete testar a resistência e habilidade dos participantes com percursos que incluem montanhas, rios e trilhas para aqueles que buscam superar seus limites e experimentar a adrenalina do esporte que reúne, em uma única competição, corrida/trekking, Mountain Bike, water trekking, rapel, canoagem e orientação por meio de mapas e bússolas. Na Haka Expedition há três categorias: 75km, 125km e 250km.

A estimativa é de que 300 competidores participem da etapa, estimulando o turismo. Além disso, a prova também atrai familiares dos competidores que são visitantes que, enquanto o atleta está competindo, estão aproveitando outras atrações da cidade e, portanto, estimulando a economia.

Para garantir a segurança dos participantes, a organização da Haka Race conta com uma equipe de profissionais especializados em primeiros socorros, resgate e segurança. Além disso, os participantes são obrigados a usar equipamentos de proteção individual, como capacetes e coletes salva-vidas. A competição conta com o apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL).

“O objetivo do evento, para além da parte esportiva, é movimentar a cidade. Teremos atletas de várias localidades do território nacional. Com certeza será um grande sucesso, repetindo o que tivemos na edição do ano passado”, disse o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi.

Circuito Nacional – A prova de Ribeirão Pires é válida pelo O Haka e faz parte da ARWS (ARWS (Adventure Races World Series)) Brasil Series, uma espécie de divisão nacional do circuito mundial do esporte. São quatro provas no ano, coordenadas pela CBCA (Confederação Brasileira de Corridas de Aventura), entidade da qual o Haka faz parte.

Equipes da Estância – Ribeirão Pires será representa pelas seguintes equipes: Tupi Hakachaça- com André Nazario (Cogipa) – Categoria Solo 250km; Lagartos Largados Hakachaça: Aurelio Eiji Fukuma (Japa) – Categoria Solo 75km; Os Perdidão Hakachaça: Sérgio D’Arduini (Serginho) – Categoria Solo 75km; Men in bike Hakachaça: Ricardo M. Ferreira (Cadão) – Categoria 75 km Solo; Teiú Hakachaça: Eliseu Mario Bolognani – Categoria 125km – Solo; Javali Hakachaça: Eduardo Morokuma – Categoria 125km – Solo; Lost- Hakachaça: Ricardo José Cardoso (Spok) e André Luiz de Oliveira (Andrezão) – Categoria Dupla Masculina 125km ; Forhealth Hakachaça: Marcio Cruz,Cássio Moscatelli – Categoria Dupla Masculina 250km.