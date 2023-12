Ribeirão Pires recebe certificação nacional de Eliminação da Transmissão Vertical de HIV

No fim da última semana, Ribeirão Pires recebeu o Selo Prata Boas Práticas Rumo à Eliminação da Transmissão Vertical de HIV. O evento de premiação foi realizado em Brasília e certificou 75 municípios de todo o Brasil. Este é importante reconhecimento dos esforços em saúde pública foi feita pelo Ministério da Saúde, por meio da Coordenação Geral de Vigilância de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis).

Representando o município, a coordenadora do SAE (Serviço de Atenção Especializada), equipamento de referência no tratamento de ISTs, Nanci Garrido celebrou a importância e destacou o trabalho realizado.

“A certificação reconhece o trabalho de toda uma rede municipal de saúde que está engajada nos cuidados às ISTs. É com cuidado humanizado, acolhedor e de muita conscientização que seguimos na luta contra a transmissão vertical do HIV e também das demais ISTs”, disse Nanci Garrido.

Em agosto deste ano, durante visita, os técnicos do Governo Federal analisaram a qualidade da assistência no pré-natal, parto, puerpério e seguimento do bebê, bem como o processo de trabalho realizado para a eliminação da transmissão vertical do HIV.

A rede de saúde municipal conta com o Serviço de Atenção Especializada (SAE), que disponibiliza à população serviços gratuitos de assistência e prevenção contra Infecções Sexualmente Transmissíveis, bem como testes rápidos para detecção de doenças. Além disso, a Atenção Básica, o Hospital e Maternidade São Lucas, CAISM (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher) também estão inseridos no combate às ISTs em Ribeirão Pires.