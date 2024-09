Ribeirão Pires recebe aval para construção de 114 unidades do Minha Casa, Minha Vida

O Ministério das Cidades aprovou nesta sexta-feira (30) área indicada pela Prefeitura de Ribeirão Pires para a implantação de 114 unidades do Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal. Espaço de 15 mil m² no Jardim Serrano, próximo da nova Unidade de Saúde da Família em construção no bairro, sediará o primeiro programa habitacional de interesse popular na cidade.

“A área indicada pelo município possui perfil adequado para a implantação das unidades, o que facilita o processo de construção e permite manter os custos baixos. Ribeirão Pires vive momento de crescimento imobiliário, respeitando a legislação de preservação ambiental e as características da cidade. Agora, teremos, pela primeira vez, programa que destina moradoras a famílias em maior vulnerabilidade social”, destacou o secretário de Meio Ambiente e Habitação do município, Temístocles Cristófaro.

A partir da aprovação da área pelo Ministério das Cidades, o município finalizará procedimentos administrativos junto à Caixa Econômica Federal para o início das obras pela construtora BRN, vencedora de processo licitatório. A previsão é que as intervenções comecem em 2025 e as moradias sejam entregues em 2026.

Cada unidade habitacional terá sala, cozinha, banheiro, área de serviço e dois quartos. Serão erguidos no espaço aprovado quatro edifícios de cinco andares. O projeto prevê área comum, estacionamento e área de lazer. O custo de cada unidade deve girar em torno de R$ 170 mil.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, está realizando um mapeamento de famílias em maior vulnerabilidade. Contudo, um cadastro especial será aberto para que todos os interessados tenham a chance de ser contemplados, desde que atendam às condições do programa.

Além da nova Unidade de Saúde da Família em construção no bairro, a área do Jardim Serrano já possui uma rede de ensino consolidada, transporte público acessível e diversos outros serviços oferecidos pela Prefeitura.