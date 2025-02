Ribeirão Pires recebe 2.500 doses de vacina de febre amarela e reforça imunização

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, recebeu nesta terça-feira (11) um reforço de 2,5 mil doses da vacina contra a febre amarela. Com o novo lote, a Vigilância em Saúde definiu um cronograma especial para ampliar a imunização, buscando reforçar a disponibilidade da vacina em vista do aumento da procura do imunizante.

O esquema é uma estratégia adotada pela Vigilância à Saúde de Ribeirão Pires para evitar o desperdício de doses de imunizantes. Com os frascos abertos que devem ser utilizados em até seis horas, a iniciativa busca otimizar a aplicação ao concentrar a demanda dos bairros em um único dia nas unidades de saúde. A vacina é aplicada das 8h às 17h, com dias específicos para cada unidade.

Confira dias de vacinação nas unidades da Atenção Primária:

• UBS Centro – Segunda, quarta e quinta-feira

• UBS Centro Alto – Quarta e sexta-feira

• USF Parque Aliança – Quarta e quinta-feira

• USF Ouro Fino – Segunda e sexta-feira

• USF Quarta Divisão – Segunda e quinta-feira

• USF Santa Luzia – Quarta e sexta-feira

• USF Vila Sueli – Quinta-feira

• USF Luzo – Quinta-Feira

• USF Jardim Valentina – Terça-feira

• USF Caçula – Terça e quinta-feira

O público-alvo para a vacinação contra a febre amarela inclui crianças a partir dos 9 meses, que devem receber a primeira dose, e aquelas com 4 anos, que precisam da segunda dose para completar o esquema vacinal. A partir dos 5 anos, aqueles que ainda não foram vacinados devem tomar uma dose única. Além disso, é essencial que pessoas não imunizadas busquem a unidade de saúde para garantir a proteção contra a doença.

Para pessoas com mais de 60 anos ou com condições clínicas especiais, a vacinação está condicionada a uma avaliação prévia para garantir a segurança da aplicação.