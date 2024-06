Ribeirão Pires recebe 1º Campeonato de Aeromodelismo com Gincana

Ribeirão Pires recebe o 1º Campeonato dede Aeromodelismo neste domingo (16), das 8h às 17h, no Centro Esportivo da Vila Gomes. O evento, organizado pela equipe Aeroloucos de Ribeirão Pires com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL), reúne aeromodelistas, curiosos e fãs de aviação, que poderão trocar experiências sobre a prática esportiva.

A programação inclui gincana, provas de acrobacias e a participação da equipe Helinitro, conhecida no país por promover apresentações com diversos modelos de réplicas de aviões, jatos e helicópteros.

Para o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, ‘o evento é mais uma amostra do apoio da gestão a todas categorias esportivas praticadas na cidade e, mais que isso, categorias que fomentem o turismo’. “Com esforços, por meio de parcerias com os esportistas, estamos conseguimos colocar Ribeirão Pires no circuito nacional de aeromodelismo”, comemorou o prefeito.

Com entrada gratuita, a competição é uma oportunidade para o público conhecer réplicas de aviões entre outras atrações. O Aeromobilismo é um esporte que se pratica com aviões em miniaturas não tripulados e remotamente pilotados sendo utilizados para recreação ou competições.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo telefone: 11 98917-7736, com Gilson Soares.

Serviço: 1º Campeonato de Aeromodelismo de Ribeirão Pires

Dia: 16 de junho, das 8h às 17h

Local: Centro Esportivo da Vila Gomes (Av. Coronel Oliveira Lima, 3.345 – Vila Gomes)

Entrada gratuita