Ribeirão Pires realizou nova sinalização em mais de 100 ruas e avenidas

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil, intensificou as ações de sinalização viária nas vias da cidade. Em 2024, já foram mais de 100 ruas e avenidas. O projeto requalificou o trânsito com a instalação de novas placas, revitalização de faixas de pedestres e marcações horizontais, visando reforçar a segurança viária de pedestres e condutores.

Entre as ações estão a Rua Major Cardim e o bairro Nossa Senhora de Fátima, locais onde a Prefeitura implementou projeto de ampliação das calçadas por meio de pintura azul no asfalto. Essa intervenção proporciona mais espaço para passeios e caminhadas, beneficiando os moradores e incentivando práticas de mobilidade ativa. O local também recebeu acessibilidade, com a implementação de rampas e guias rebaixadas.

A sinalização de vias faz parte de ação contínua da Prefeitura, realizada em todos os bairros de Ribeirão Pires e baseada em um cronograma com estudos técnicos e demandas da comunidade, priorizando as áreas com maior fluxo de veículos e pedestres.

O secretário da pasta, Sandro Torres, destacou a importância contínua das melhorias realizadas na cidade visando a segurança viária. “Todo o projeto de sinalização e acessibilidade leva mais segurança ao morador. Todas as melhorias impactam diretamente na qualidade de vida daqueles que moram nos bairros de Ribeirão Pires. Este trabalho é fruto do planejamento e do compromisso em oferecer uma mobilidade urbana de qualidade para todos os cidadãos”, disse.