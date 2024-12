Ribeirão Pires realiza troca de iluminação do Cemitério Municipal São José

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Zeladoria e Manutenção Urbana, está realizando a troca das luminárias do Cemitério Municipal São José. O serviço foi iniciado nesta semana e deve ser concluído na semana que vem.

Na necrópole, os profissionais da Zeladoria vão trocar aproximadamente 40 luminárias que estão em 10 postes e que ficam em todas as ruas de servidão do cemitério. Na terça-feira (17), foi iniciada a retirada dos pontos de luz e nesta quinta-feira (19) começaram a instalação das novas.

Além da troca das luminárias, a Zeladoria também fará a ligação aérea destes postes, retirando a fiação do solo em ação que impede o furto de cabos. Os pontos de luz serão de LED, mais luminosos que os anteriores, com 100 watts cada.

Para realizar a troca da iluminação do Cemitério Municipal, a equipe da zeladoria utilizou caminhão com cesto aéreo, com comandos hidráulicos e com isolamento. O equipamento confere segurança e garante trabalho de qualidade.

Durante o Natal e Ano Novo, o Cemitério Municipal São José funcionará normalmente, das 8h às 17h.

Limpeza – Equipes especializadas em roçagem e capinação também estiveram no Cemitério Municipal São José na manhã desta quinta-feira. No local, os profissionais fizeram a capinação e roçagem do mato.