Ribeirão Pires realiza trabalho casa a casa em ação voltada ao combate à dengue 

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, realizou nesta segunda-feira (5) mais uma etapa da visita casa a casa para conscientização sobre os cuidados necessários para o combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e outras arboviroses. A equipe do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) da cidade vistoriou imóveis, analisou possíveis focos de proliferação do mosquito e distribuiu materiais informativos.

Morador da Rua São Paulo, no bairro Santa Luzia, Julio Cesar Sampaio, 64 anos, recebeu a visita dos agentes de endemias e aprovou a iniciativa. “Me ajudaram a esclarecer algumas dúvidas sobre o armazenamento das caixas d’água. Eu estou sempre fazendo a minha parte e é um trabalho que deve ser feito por todos os moradores”, ressaltou Julio.

Com o alerta para o aumento de casos de dengue em todo o Estado de São Paulo, a Prefeitura realizou, durante todo o mês de janeiro, aproximadamente 230 visitas a residências e pontos estratégicos da cidade. Número que representa um aumento de 55% com relação ao mesmo período de 2023, quando 138 vistorias foram realizadas.

Ribeirão Pires registrou cinco casos de dengue até o momento, sendo quatro casos importados e um com a origem da infecção sob investigação. Todos os casos positivos tiveram ação efetiva do Centro de Controle de Zoonoses. Foram realizados bloqueios em um raio de 150 metros a partir do ponto onde o morador infectado reside, para a orientação, vistoria e busca de pessoas com sintomas da doença.

“O trabalho de combate à dengue é uma ação que deve ser realizada de forma conjunta. Com o aumento dos casos também ficamos em alerta e intensificamos o trabalho de vistorias e conscientização”, disse o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, Paulo Sérgio França.

Armadilhas – A Prefeitura de Ribeirão conta com mais de 600 armadilhas para o monitoramento de possíveis proliferações do mosquito Aedes aegypti.