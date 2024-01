Ribeirão Pires realiza sinalização horizontal na Avenida Santa Clara

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Obras, realizou a sinalização horizontal na Avenida Santa Clara, no Pilar Velho, nesta sexta-feira (19). A intervenção atende ao cronograma estabelecido pela pasta e que deverá realizar a pintura viária em outras vias do município recém-recapeadas.

Na Avenida Santa Clara, por exemplo, ligação importante que leva até a histórica Capela da Nossa Senhora do Pilar, equipe realizou a pintura de faixas de pedestre, de acesso preferencial e de acesso à direita ou à esquerda.

Iniciada na manhã desta sexta-feira, a equipe seguiu realizando a pintura na via durante todo o dia. O trecho que recebeu a nova sinalização viária se estende por pouco mais de 1,5 quilômetro. Para realizar as intervenções no asfalto, equipe de profissionais utilizavam caminhão específico, o que dá agilidade à operação.

A realização da pintura viária da Avenida Santa Clara é a última etapa após grande parte a via ser pavimentada, ainda no ano passado. A sinalização, combinada ao asfalto novo, visam ampliar a segurança na área, tanto para os motoristas, quanto para os pedestres que passam pelo local.

A Prefeitura de Ribeirão Pires tem avançado no cronograma de pavimentação e de sinalização horizontal nas vias da Estância. Ao todo, 70 vias receberam asfalto, no maior programa de pavimentação da história do município. O montante investido é de R$ 79 milhões.

Reforço – Ainda nessa semana a Administração Municipal realizou o reforço da sinalização horizontal nas avenidas Capitão José Gallo e Kaethe Richer. Equipe de profissionais pintou faixas de pedestre, por exemplo, e demais sinalizações que orientam os condutores e pedestres. As intervenções atenderam solicitação feita por moradores.