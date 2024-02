Ribeirão Pires realiza reunião de diretrizes de trabalho para profissionais do esporte

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer, realizou na manhã desta quinta-feira (15) reunião geral com os professores que ministram aulas no Centros Técnicos de Treinamento (CTTs). O encontro, que contou com a participação de cerca 30 profissionais, teve a mediação do novo secretário da Pasta, Koiti Takaki.

A atividade abordou temas como a importância do trabalho em equipe, calendário de atividades para 2024, além de assuntos administrativos. “Conversamos sobre temas importantes para a nossa cidade, que envolvem a qualidade de vida: atividades físicas, recreação, entretenimento, lazer e diversão. Estamos nos adequando aos pedidos da comunidade, buscando melhoria no atendimento, valorização dos profissionais, bem como ampliação dos locais de aulas e modalidades oferecidas”, observou Koiti.

Mais de quatro mil pessoas estão matriculadas nas atividades esportivas oferecidas pela Prefeitura em 16 espaços esportivos espalhados por várias regiões da cidade, como Parque Aliança, Jardim Caçula, Ouro Fino, Quarta Divisão, entre outros. As aulas das modalidades esportivas têm início na próxima segunda-feira, dia 19 de fevereiro.