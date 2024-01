Ribeirão Pires realiza reforço na sinalização horizontal de vias

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio do Departamento de Mobilidade Urbana, avança no cronograma de revitalização da sinalização horizontal de solo em diversas vias da cidade, como avenidas Capitão José Gallo e Kaethe Richers, além de faixas indicativas nos bairros. Parte das intervenções é feita em atendimento à solicitação de moradores.

A Avenida Capitão José Gallo, uma das principais vias de acesso na região central, recebeu o reforço na pintura de faixas de pedestre, lombadas e novas sinalização de acesso preferencial. As intervenções foram realizadas visando aumentar a segurança na área que conta com grande movimentação de veículos e também de ônibus.

“As avenidas Kaethe Richers e Capitão José Gallo são vias com alto índice de tráfego. Pensando nisso, realizamos uma grande intervenção para aumentar a segurança viária dos pedestres e motoristas”, disse o subsecretário de Mobilidade Urbana, Marcos Franco.

Outras intervenções – No Parque Aliança, a Prefeitura instalou novas lombadas na Rua Ernesto Bernardes e fez pintura de faixas de pedestre nas ruas Amapá e Rio Grande do Sul. A solicitação foi realizada por munícipes e atendida pelo Departamento de Mobilidade Urbana.

Os moradores podem contribuir com indicações de melhorias na sinalização no bairro, enviando mensagem por meio do WhatsApp: (11) 4825-5070 ou ao e-mail transito@ribeiraopires.sp.gov.br. É necessário informar o endereço completo, nome da via, número e bairro, e qual a indicação de serviço sugerido.