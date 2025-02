Ribeirão Pires realiza primeira reunião do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Proteção Integral

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Proteção Integral das Crianças e dos Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência, realizou nesta sexta-feira (21) a primeira reunião de 2025, na Secretaria de Saúde, para definir o fluxo de atendimento e fortalecer a rede de apoio.

O encontro contou com a participação de representantes do programa CONVIVA-SP, da Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo, além de membros das Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Assistência Social, e do Conselho Tutelar.

Durante a reunião, foi realizada a composição dos membros e o alinhamento dos protocolos de atendimento, garantindo abordagem integrada e eficiente para casos de violência envolvendo crianças e adolescentes. O projeto prevê a ampliação da escuta especializada, promovendo acolhimento e proteção às vítimas e testemunhas.

O grupo se reunirá trimestralmente para discutir casos e aprimorar o fluxo de trabalho, fortalecendo a rede de apoio no município. Ainda em 2025, o comitê deve realizar abordagem das escolas de Ribeirão Pires e também levar junto com o projeto ‘Saúde na Escola’, ações para falar sobre o tema.