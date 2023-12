Ribeirão Pires realiza posse de membros do CMDCA

Na manhã desta quarta-feira (13), a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social, realizou a posse dos membros do colegiado do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), para a gestão de 2023 – 2025.

Foram eleitos pela sociedade civil: Anderson Costa Suriano (Lebem); Aureloyse Moreira Máximo (Irmã Scheilla); Bruno Gabriel Moura Polônio (Apraespi); Patrícia de Campos Cavaleiro (Aris) e Roberta Monteiro Alcântara (Estância Delfis).

“É uma satisfação enorme participar desse momento e sabemos dos desafios. Em 2023, realizamos ações como o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que foi um sucesso, com aproximadamente 50 dias de trabalhos intensos de conscientização”, afirmou Marisa Reinoso, secretária de Assistência, Participação e Inclusão Social de Ribeirão Pires.

Também foram empossados os cinco membros do Poder Público: Auricélia dos Santos (Sec.de Assist. Part. e Inclusão); Larissa Umbelino (Sec. Educação); Maristela ntico (Sec. Jurídica); Giselle Barbosa (Sec. Saúde); Daniela Rodrigues (Sec. Esportes). Nesta quinta-feira (14), Ribeirão Pires realiza também a posse dos membros CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social), na sede da pasta, localizada na Rua Conde de Sarzedas, 333 – Jardim Pastoril, a partir das 10h.