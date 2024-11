Ribeirão Pires realiza palestras sobre saúde e segurança para cooperados da Coleta Seletiva

O evento de Saúde e Segurança do Catador Cooperado, realizado nesta segunda-feira (11), no casarão do Parque Luiz Carlos Grecco, reuniu profissionais da CooperPires – Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Ribeirão Pires. O grupo participou de atividades voltadas ao bem-estar, com especial atenção às práticas do dia a dia de trabalho. A CooperPires é parceira da Prefeitura nas ações de coleta seletiva.

A programação contou com palestras, testes de saúde, vacinação e atividades físicas, conduzidas por profissionais especializados, e integra pacote de iniciativas de valorização dos trabalhadores. “Os cooperados realizam trabalho essencial e são exemplo emblemático de como soluções simples, do dia a dia, aliam geração de renda e preservação de recursos. Nossa cidade descarta menos lixo no meio ambiente pela ação desses profissionais, que devem ser valorizados”, destacou o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi.

O evento começou com um coffee break, seguido por uma rodada de conversa com psicólogos. As discussões iniciais focaram na importância do cuidado com a saúde mental, destacando desafios enfrentados por aqueles que trabalham em condições de vulnerabilidade.

Um dos pontos altos foi a palestra sobre segurança do trabalho conduzida por um engenheiro especializado. Ele abordou práticas essenciais para evitar acidentes e preservar a integridade física no dia a dia da coleta de resíduos, tema que despertou grande interesse e interação dos participantes.

Após um almoço oferecido em um restaurante local, as atividades retornaram com uma palestra ministrada pela Secretaria de Saúde de Ribeirão Pires, que abordou a prevenção e o combate às arboviroses, incluindo a dengue.

Como parte da Semana Estadual de Mobilização Contra o Aedes Aegypti, a equipe orientou os catadores sobre as medidas necessárias para evitar a proliferação do mosquito vetor de doenças como dengue, zika e chikungunya. A roda de conversa, realizada à tarde, teve o objetivo de capacitar os participantes para que, além de aplicarem as práticas preventivas em suas próprias casas e na Cooperativa, possam disseminar o conhecimento nas comunidades onde atuam.

A ação seguiu com testes rápidos de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), organizados pela equipe do Serviço de Atenção Especializada de Infectologia, além também de aferição de pressão arterial e glicemia realizados por equipe de enfermagem.

Para encerrar, os cooperados participaram de uma sessão de alongamento conduzida por um professor de educação física e acompanhada por profissionais da Secretaria de Esportes e Lazer. A descontração e os exercícios leves ajudam a manter os participantes engajados e prontos para a continuidade dos atendimentos de saúde.