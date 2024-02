Ribeirão Pires realiza orientação sobre bullying e cyberbullying com professores da rede pública

Com intuito de seguir as normas federais, a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, realizou orientação com professores sobre a Lei 14.811, de janeiro de 2024, que cria medidas de proteção à criança e ao adolescente e que prevê punições ao bullying e ao cyberbullying.

O encontro, que reuniu professores do ensino fundamental I, serviu para que os professores fossem sensibilizados sobre as novas diretrizes sustentadas pela nova lei e para que possam identificar qualquer tipo de ação que possa incorrer em bullying, cyberbullying dentro das unidades de ensino.

O conteúdo foi passado pela orientadora educacional Tatiane Ribeiro. Além da orientação, os profissionais também puderam realizar troca de experiências e receberam material, elaborado pela coordenação educacional, para consulta.

“A lei 14.811, de 2024, tem como objetivo ampliar o combate a violências contra a criança e adolescente nos espaços educacionais, familiares e digitais. Trazer suas disposições ao conhecimento e para discussão junto aos docentes, atendendo a uma de suas determinações, intensifica e fortalece a rede de proteção aos educandos da rede”, disse a orientadora Tatiane Ribeiro.

A Secretaria de Educação e Cultura realiza sempre ações para a conscientização de profissionais de educação e dos próprios estudantes acerca dos impactos negativos de ações de bullying. A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio do APSE (Apoio Psicossocial Escolar), também elabora atividades de acolhimento de estudantes que estejam enfrentando problemas dessa natureza dentro das escolas.