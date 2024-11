Ribeirão Pires realiza operação “Pare e Siga” para pavimentação de via no Centro Alto

Nesta terça-feira (12), a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Defesa Civil, realiza a operação “Pare e Siga” na Rua Secundino Regado Fernandes Eiras (continuação da Avenida Rotary) para garantir o fluxo de veículos durante as obras de pavimentação asfáltica na via. A operação segue até a conclusão da pavimentação da via

O Departamento de Mobilidade Urbana estará no local orientando os condutores e monitorando o trânsito. Como rota alternativa, motoristas podem seguir pela Avenida Humberto de Campos e acessar a região pela Rua José Mortari.