Ribeirão Pires realiza formação com coordenadores sobre o livro Mundo Azul de Theo

Ribeirão Pires realizou formação com coordenadores da rede municipal de ensino sobre o conteúdo do livro “O Mundo Azul de Théo”, que trata de crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista). A atividade aconteceu na manhã desta quarta-feira (25), no CHL (Centro Histórico e Literário) Ricardo Nardelli.

A reunião serviu para debater abordagens das atividades sugeridas no livro e que auxiliam a integração e o acolhimento de estudantes que tenham transtorno do espectro autista. No volume, Theo, um menino com TEA divide suas descobertas do mundo, das emoções e dos sentimentos com quem está lendo.

O material disponibilizado por Ribeirão Pires conta com duas cartilhas. Uma é voltada aos estudantes da rede municipal, em que mostra Theo e seus desafios para entender o mundo ao seu redor, descrevendo emoções, experiências, objetos da criança em sala de aula e de interações com os colegas. Já o material de “Orientações Didáticas” é destinado aos educadores que vivenciam, no dia a dia escolar, situações envolvendo a inclusão. As atividades sugeridas estão em conformidade com as diretrizes propostas pela BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e auxiliarão o seu fazer pedagógico.

“A formação é importante e o conteúdo abordado também é de extrema importância, já que estamos lidando cada vez mais com crianças e estudantes que recebem o diagnóstico de TEA. O livro auxilia o professor, o estudante e até mesmo os pais a criar ambiente saudável e acolhedor para estes alunos e alunas”, afirmou Valquíria Mendes, orientadora pedagógica da rede municipal de Educação de Ribeirão Pires e responsável pela formação.

“A intenção é sempre de oferecer formações que auxiliem os coordenadores e educadores para estabelecer vínculos com os estudantes. É a partir daí que as atividades em sala de aula podem ser melhor absorvidas pelos estudantes, que passam a replicar isso no seu dia a dia”, explicou Micaely Domingues, que também atua como orientadora pedagógica de Ribeirão Pires e fez parte da formação.