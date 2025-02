Ribeirão Pires realiza fiscalização preventiva em bares e adegas da Estância

Na noite desta sexta-feira e sábado (21 e 22), a Prefeitura de Ribeirão Pires realizou uma fiscalização preventiva em bares e adegas da Estância, com o objetivo de orientar os comerciantes sobre a diferença na atuação desses estabelecimentos. A ação foi conduzida pela Fiscalização de Posturas da Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Habitação, em parceria com a Guarda Civil Municipal (GCM).

A iniciativa visa evitar que estabelecimentos registrados como adegas operem irregularmente como bares, promovendo aglomerações e descumprindo as normas municipais. Durante a operação, os agentes fiscalizaram diversos pontos da cidade e esclareceram os comerciantes sobre as regras vigentes para cada tipo de atividade.

De acordo com a legislação municipal, bares são locais destinados ao consumo imediato de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, podendo oferecer petiscos, refeições e música ao vivo ou com instrumentos. Esses estabelecimentos devem contar com alvará específico e seguir restrições de horário e normas de segurança.

Já as adegas são voltadas exclusivamente para a venda de bebidas para consumo fora do local. Elas não podem dispor de mesas e cadeiras para clientes, além de ter que respeitar as normas do comércio varejista. Caso ofereçam consumo no local, serão classificadas como bares e precisarão da devida licença.

A fiscalização municipal reforçou que o descumprimento das normas pode resultar em multas, interdição do estabelecimento e até perda do alvará de funcionamento. A ação preventiva tem como objetivo principal garantir a ordem pública e evitar irregularidades que possam impactar a segurança e o bem-estar da população.