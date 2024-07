Ribeirão Pires realiza “Férias Ambientais no Parque Oriental” durante julho

A Prefeitura de Ribeirão Pires promoverá, durante o mês de julho, a iniciativa “Férias Ambientais no Parque Oriental”, que busca educar o público sobre a importância da fauna silvestre e dos insetos. As atividades ocorrerão em diversas datas ao longo do mês, sempre às terças e quintas-feiras.

A programação acontece no Parque Oriental, localizado na Rua Major Cardim, 3100 – Estância Noblesse, em datas específicas: 4, 11, 16, 18, 23, 25 e 30 de julho. Às terças-feiras, as atividades ocorrem das 9h às 11h. Às quintas-feiras, das 14h às 16h.

O secretário de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Temístocles Cristofaro, destaca a importância desta iniciativa. “Queremos que as crianças e adultos entendam o papel vital que cada criatura desempenha em nosso ecossistema. Essa conscientização é essencial para que possamos preservar nosso meio ambiente e garantir um futuro sustentável.”

A iniciativa tem como objetivo principal promover a educação ambiental entre pessoas de todas as idades. Serão realizadas duas atividades distintas em cada um dos dias do evento: uma focada nos insetos e outra na fauna silvestre. Durante essas atividades, educadores ambientais estarão presentes para explicar a importância desses seres vivos para o ecossistema e para a vida humana.

Além das explicações teóricas, a programação contará com a presença de animais reais, proporcionando aos participantes a oportunidade de conhecê-los pessoalmente e interagir com eles. Essa abordagem prática visa fortalecer a compreensão e a empatia em relação à fauna local.

As “Férias Ambientais no Parque Oriental” são promovidas pela Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, por meio dos departamentos de Gestão Ambiental e de Proteção à Fauna. A atividade é 100% gratuita e não necessita de inscrição prévia, além de ser aberta para todos que estiverem no local.