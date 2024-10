Ribeirão Pires realiza Feira de Adoção de Cães e Gatos neste sábado (26)

Neste sábado (26), a Prefeitura de Ribeirão Pires realiza mais uma ação em prol dos animais: a Feira de Adoção de Cães e Gatos, que ocorrerá durante o evento Tigela Cheia, na Vila do Doce, localizada na Rua Boa Vista, s/n. A iniciativa visa oferecer uma nova chance de vida a cães e gatos resgatados e atualmente cuidados por organizações de proteção animal da cidade e região. A feira ocorrerá das 10h às 15h, e os moradores que desejam adotar um pet devem cumprir alguns requisitos importantes para garantir a responsabilidade no ato da adoção.

Com o objetivo de encontrar lares permanentes e seguros para os animais, a Prefeitura estabelece processo criterioso. Os interessados devem ser maiores de 18 anos, apresentar documento de identidade e comprovante de residência. Além disso, todos os candidatos à adoção passarão por uma avaliação realizada pelos doadores e por voluntários das ONGs, que analisam o perfil dos adotantes. Esse processo é essencial para assegurar que os animais sejam entregues a famílias capazes de garantir os cuidados necessários, oferecendo amor, proteção e uma vida de qualidade.

A preocupação da administração municipal é evitar que esses animais, que já enfrentaram situações de abandono ou maus-tratos, voltem às ruas. O processo de adoção é uma oportunidade não só para os animais, mas também para as famílias que desejam um novo companheiro de quatro patas. “Queremos ter certeza de que cada animal adotado vai para uma família que possa oferecer o carinho e os cuidados que ele merece”, afirmou Temístocles Cardoso, secretário de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal.

Além da feira de adoção, o evento Tigela Cheia oferece outras formas de contribuir para o bem-estar animal. Um dos principais atrativos do evento é a troca de garrafas pet por ração para cães e gatos. Outra iniciativa relevante que ocorrerá durante o evento é a campanha de vacinação antirrábica.

A Feira de Adoção de Cães e Gatos e todas as atividades do Tigela Cheia acontecem na Vila do Doce, um dos principais pontos turísticos da cidade, que será preparado para receber as famílias interessadas em adotar um novo membro e participar das diversas atividades programadas. O evento é gratuito e aberto a todos os moradores de Ribeirão Pires e região.

Serviço – Feira de Adoção de Cães e Gatos e Tigela Cheia

Data: Sábado (26)

Horário: 10h às 15h

Local: Vila do Doce (R. Boa Vista, s/n, Ribeirão Pires)