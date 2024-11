Ribeirão Pires realiza esquema especial de trânsito neste domingo (24)

Neste domingo (24), Ribeirão Pires sedia a 7ª edição da Corrida e Caminhada Asas Para Isabela, a partir das 8h. Para garantir a segurança dos participantes, o Departamento de Mobilidade Urbana implementará esquema especial de trânsito, com bloqueios parciais entre 7h e 11h. Durante o evento, vias serão interditadas temporariamente para a passagem dos corredores, que contarão com o apoio de equipes de trânsito, ambulâncias e Guarda Civil Municipal (GCM). As ruas serão liberadas gradualmente à medida que o percurso for concluído.

Entre as principais vias que farão parte do esquema especial estão a Avenida Prefeito Valdírio Prisco, Rua Capitão José Gallo, Estrada da Cooperativa e Estrada da Colônia. A lista completa das ruas.

Durante o evento, agentes de trânsito estarão coordenando as intervenções e guiando os motoristas em relação às rotas alternativas, como a Estrada do Sapopemba para que deseja seguir sentido Avenida Francisco Monteiro.

7ª Corrida e Caminhada Asas Para Isabela – Ribeirão Pires será palco da corrida beneficente Asas para Isabela, um evento que promete reunir esporte, solidariedade e entretenimento no Complexo Ayrton Senna. O objetivo é arrecadar fundos para o tratamento da jovem Isabela Scomparim Sueiro, 15 anos, que tem paralisia cerebral e realiza terapia especial no Chile, um processo vital para seu desenvolvimento e qualidade de vida.