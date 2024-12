Ribeirão Pires realiza entrega de novos uniformes a equipes de Vigilância à Saúde e CCZ

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, realizou nesta quinta-feira (19), a entrega de novos uniformes para a equipe de Vigilância à Saúde e para o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), beneficiando 22 agentes. Os profissionais agora contam com colete, camisa e corta-vento, itens que oferecem maior segurança, conforto e visibilidade para as atividades diárias.

O novo uniforme tem como objetivo garantir a transparência e melhor identificação dos agentes, que estarão com os crachás da Prefeitura e totalmente visíveis ao desempenharem suas funções nas ruas da cidade

“O investimento em uniformes para nossas equipes é, acima de tudo, um investimento na segurança dos moradores de Ribeirão Pires. Com os agentes devidamente uniformizados e identificados, os cidadãos podem ter mais confiança e tranquilidade ao recebê-los em suas casas, sabendo que estão lidando com profissionais qualificados da Prefeitura”, destacou Clovis Volpi, secretário de Saúde de Ribeirão Pires.

As equipes da Vigilância à Saúde e do CCZ desempenham um trabalho contínuo, atuando na fiscalização sanitária, combate à dengue e execução de iniciativas como o ProÁgua, além de ações educativas. O Departamento de Vigilância à Saúde de Ribeirão Pires e o administrativo do Centro de Controle de Zoonoses estão localizados na Estrada da Colônia, 2959 – Santa Luzia e o telefone é (11) 4822-8005.