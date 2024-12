Ribeirão Pires realiza distribuição de autoteste e realiza orientação sobre ISTs

Em mais uma ação da Campanha “Fique Sabendo”, promovida pelo Governo do Estado de São Paulo, Ribeirão Pires realiza, nesta quinta-feira (4), a distribuição de autotestes para ISTs e HIV. A iniciativa acontece na Vila do Doce, na Rua Boa Vista, S/N, Centro, das 9h às 15h. Além dos testes, a equipe do Serviço de Atenção Especializada estará no local para distribuir materiais informativos e oferecer orientações aos moradores.

Durante os três primeiros dias de campanha, Ribeirão Pires realizou testagens na OAB e na Casa da Acolhida. Além de atividades educativas para estudantes das escolas municipais Sebastião Vayego e Carlos Rohm, que apresentaram trabalhos realizados com a temática sobre o HIV, tema de conscientização do Dezembro Vermelho

A rede de Atenção Básica – UBS e USF – está atendendo à livre demanda de testes de HIV, Sífilis e Hepatite B e C. Os testes são liberados em 30 minutos. O Serviço de Atenção Especializada também realiza até essa sexta-feira (6), das 7h às 16h30, realizando testes com resultados na hora e também orientações aos pacientes.

A campanha Fique Sabendo tem como objetivo incentivar a população a realizar os testes, garantindo acesso ao diagnóstico, tratamento e cuidados adequados, além de reforçar a importância da prevenção.