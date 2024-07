Ribeirão Pires realiza City Tour com idosos do CRI

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Turismo, realizou neste sábado (29) um City Tour especial para os idosos do CRI (Centro de Referência do Idoso). A iniciativa faz parte de um projeto contínuo que busca integrar os moradores da cidade aos seus principais pontos turísticos, fomentando a valorização do patrimônio local e a consciência ambiental.

Os participantes do City Tour expressaram satisfação com a iniciativa. “Foi um dia maravilhoso. Aprendemos muito e pudemos conhecer lugares que nunca tínhamos visitado, mesmo morando aqui há tantos anos. A atividade foi enriquecedora, proporcionando um mergulho na literatura e nas artes, e ressaltando a importância da cultural para a cidade”, disse dona Maria do Socorro, uma das idosas do CRI.

O tour começou no “Condomel” do Paço Municipal, um projeto que destaca a importância das abelhas nativas sem ferrão para o ecossistema local. Os idosos foram recepcionados por especialistas da equipe de educação ambiental da cidade, que explicaram sobre as diferentes espécies de abelhas e a relevância delas na polinização e manutenção da biodiversidade. Os participantes puderam observar de perto algumas das colmeias espalhadas pelo município e aprender sobre os esforços de preservação dessas espécies.

Em seguida, o grupo se dirigiu ao Centro Histórico e Literário Ricardo Nardelli (CHL), um espaço dedicado à memória e à cultura local. No CHL, os idosos participaram de uma conversa sobre a vida e obra de Ariano Suassuna, tema da Feira Literária de Ribeirão Pires (FLIRP) que ocorre no segundo semestre do ano.

O passeio continuou com uma visita ao Jardim Japonês, um local de beleza e tranquilidade que encanta pela sua arquitetura e paisagismo. Os idosos puderam apreciar a harmonia do espaço, que simboliza a paz e a contemplação. A visita ao jardim foi uma oportunidade para relaxamento e conexão com a natureza.

A próxima parada foi a Torre de Miroku, um templo nipônico situado na Estância e acessível apenas por via aquática. O trajeto até o templo foi um dos pontos altos do tour, oferecendo aos participantes uma experiência única. No local, eles foram apresentados aos princípios da fé e da ideologia ensinada no templo, além de contemplarem a paisagem serena e a atmosfera espiritual do ambiente.

A penúltima parada foi no Mirante São José, de onde se pode apreciar uma vista panorâmica de Ribeirão Pires, destacando as belezas naturais da região. O City Tour também incluiu uma visita ao Paço Municipal, um edifício que representa a história administrativa da cidade. Os idosos tiveram a chance de conhecer mais sobre o funcionamento da administração pública e a importância dos serviços oferecidos pelo município.