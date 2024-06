Ribeirão Pires realiza campanha para reciclagem de raio-x durante o Junho Verde

A Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal de Ribeirão Pires, por meio do Departamento de Gestão Ambiental, realizará até o dia 30 de junho, uma ação para recolhimento de chapas de raio-x como parte da campanha do Junho Verde. O material poderá ser entregue na base do departamento, localizada na rua João Domingues Oliveira, 320, no Centro.

Os filmes radiográficos, quando descartados de forma irregular, são nocivos ao meio ambiente, podendo contaminar o solo e causar desde anemia até problemas neurológicos em quem os manuseia. Por outro lado, quando destinados corretamente, é possível obter prata e também resíduos plásticos das chapas, que contêm acetato em sua composição, podendo ser reutilizado na indústria.

“Campanhas como essas visam diminuir os impactos do descarte incorreto, já que esses materiais são extremamente tóxicos para todo o tipo de vida. Por esse motivo, sempre incentivamos a reciclagem, para proteger o meio ambiente e também a nossa saúde”, explicou o secretário Temístocles Cardoso.

Entrega de chapas de raio-x para reciclagem

Data: Até 30 de junho

Horário: Das 8h às 17h

Local: Departamento de Gestão Ambiental – rua João Domingues Oliveira, 320 – Centro