Ribeirão Pires realiza 46ª edição da Festa de Santo Antônio

Ribeirão Pires se prepara para receber a 46ª Festa de Santo Antônio, organizada pela Paróquia Nossa Senhora de Fátima, com apoio da Prefeitura da Estância. O evento, que acontece nos dias 7, 8, 9, 14, 15 e 16 de junho, promete trazer muita música, cultura e comidas típicas para o Complexo Ayrton Senna, localizado na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro.

A festa terá início na sexta-feira (7), às 18h, com destaque para a apresentação de Leon Félix às 19h30. No sábado (8), o público poderá desfrutar do evento a partir do meio-dia, com shows do Trio Malaquias, às 20h30. O domingo (9) também reserva grandes momentos musicais, com Cambuci da Serra, às 15h, Música de Poesia, às 18h30, e Gabriel Buscarioli fechando a noite, às 20h30.

O segundo fim de semana do evento começa na sexta-feira (14), novamente às 18h, com Fabricio Ramos e Banda se apresentando às 19h30. No sábado (15), Arte 21 sobe ao palco às 18h30, seguido pelo Forró do Vital, às 20h30. O encerramento da festa, no domingo (16), contará com o show de Roger e Rogério, às 20h30.

Além das atrações musicais, o festejo se destaca pela vasta oferta gastronômica, que inclui espetinhos, tapioca, canjica, chá de amendoim, pastel, choripan, lanche de pernil, vinho quente, entre outras diversas opções de comidas típicas das festas juninas da cidade.

A 46ª Festa de Santo Antônio é uma oportunidade imperdível para toda a família se divertir e saborear as delícias da culinária típica das festas juninas. Além disso, é uma ocasião especial para fortalecer os laços comunitários e celebrar a tradição de uma das festas mais queridas do calendário brasileiro.