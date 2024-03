Ribeirão Pires realiza 3°Edição da Expo Profissões

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, realizará no dia 26 de março a 3°edição da Expo Profissões. O evento é destinado para alunos da rede pública e particular de ensino e também para quem já concluiu o ensino médio e deseja ingressar no ensino superior.

Para esta edição já estão confirmadas 22 instituições de ensino, como: Ls idiomas, Universidade São Judas, Universidade Anhembi Morumbi, Sebrae, Fadisa, Universidade São Caetano do Sul (USCS), Uniasselvi, Unicesumar, CIEE, Intec cursos Universidade Cruzeiro do Sul Virtual, Wizard, Ohmori, Faculdade Enau, Fundação Santo André, Microlins, Xtreme.cx, AEARP – Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ribeirão Pires, CREA SP – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, Faculdade Cleber Leite e ACIARP (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Ribeirão Pires).

Durante a Expo Profissões, os estudantes poderão participar de ciclo de palestras. Confira a programação completa:

8H30- A importância da Engenharia para o Desenvolvimento da Sociedade

Palestrante: Glauton Machado Barbosa e Eduardo Araújo Ferreira

Instituição: CREA SP

9H30- Palestra sobre entrevista de Emprego

Palestrante: Nathália Carneiro

Instituição: Microlins

10H30- A profissão da Nutrição e suas possibilidades

Palestrante: Ingrid Guggenberger

Instituição: Faculdade Cruzeiro do Sul

11H30- Desafios no pós-escola

Palestrante: Profa. Dra. Eliana Vileide Guardabassio

Instituição: Uniasselvi

A Expo Profissões acontece na Tenda Multicultural do Circuito Ayrton Senna (Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro). O evento é gratuito e não exige inscrição prévia.