Ribeirão Pires realiza 2 mil castrações gratuitas em 2024

Ribeirão Pires alcançou um marco significativo em 2024 ao realizar duas mil castrações gratuitas de cães e gatos por meio de um programa contínuo promovido pela Secretaria de Meio Ambiente. A iniciativa busca prevenir doenças, aumentar a longevidade dos pets e reduzir o número de animais abandonados.

Especialistas destacam que a castração é um gesto de amor e cuidado com os animais. “Além de prevenir problemas de saúde, como câncer e infecções, a castração contribui para o controle populacional, evitando o sofrimento de muitos bichinhos que acabam nas ruas”, explica o subsecretário de Fauna, Marcus Leap.

A ação é parte de um esforço integrado para melhorar a qualidade de vida dos pets e auxiliar tutores que não têm condições financeiras de arcar com o procedimento. Para facilitar o acesso, a Prefeitura disponibiliza inscrições por meio do aplicativo Ribeirão Pires Digital.

As campanhas de castração realizadas pela prefeitura contemplam também protetores, ONGs e abrigos parceiros que, por sua vez, promovem a doação dos animais nas tradicionais feiras que acontecem todo último sábado do mês.

Todos os animais que realizam a operação são catalogados e microchipados. Com isso, é possível realizar a identificação do animal e as informações do tutor em caso de fuga ou abandono.

Com a marca expressiva de 2 mil castrações realizadas ao longo do ano, Ribeirão Pires reafirma seu compromisso com o bem-estar animal e a saúde pública, ao mesmo tempo que promove a conscientização sobre a posse responsável.