Ribeirão Pires realiza 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente 

No próximo dia 18, das 8h às 14h, Ribeirão Pires realizará a 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente. O evento, que acontece na Escola Municipal Carlos Rohm II, busca discutir a emergência climática e elaborar propostas para a Política Nacional sobre Mudança do Clima.

Com o tema central “Emergência climática: o desafio da transformação ecológica”, a conferência está alinhada à 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente (5ª CNMA), convocada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA). A iniciativa pretende engajar a sociedade e gestores locais em debates sobre os desafios climáticos e propor diretrizes para ações sustentáveis.

Durante o encontro, os participantes irão trabalhar em cinco eixos temáticos principais:

Mitigação: Estratégias para reduzir emissões de gases de efeito estufa;

Adaptação e preparação para desastres: Soluções para lidar com eventos climáticos extremos;

Transformação ecológica: Incentivo à transição para modelos de produção e consumo sustentáveis;

Justiça climática: Foco nos direitos das populações mais vulneráveis aos impactos do clima;

Governança e educação ambiental: Promoção da consciência ambiental e fortalecimento da participação social.

Segundo os organizadores, o objetivo é promover discussões que resultem em propostas práticas e inovadoras para enfrentar a crise climática, além de contribuir para a construção de políticas públicas efetivas em nível local e nacional.

“A emergência climática é uma realidade que exige ações conjuntas e imediatas. Esta conferência será um momento importante para ouvirmos a sociedade e construirmos soluções baseadas na colaboração e no diálogo”, destacou o secretário de Clima, Meio Ambiente e Habitação de Ribeirão Pires, Temístocles Cristofaro.

A Escola Municipal Carlos Rohm II está localizada na Rua Formosa, 170, no Centro de Ribeirão Pires. O evento é aberto ao público, e a participação de diferentes segmentos da sociedade é incentivada para fortalecer a representatividade e diversidade nos debates.