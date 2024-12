Ribeirão Pires realiza 1° Encontro da Rede de Atenção às Crianças e Adolescentes em Situação de Violência

A Prefeitura de Ribeirão Pires promoveu na manhã desta sexta-feira (6), no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro, o 1° Encontro da Rede de Atenção às Crianças e Adolescentes em Situação de Violência. A iniciativa, que reuniu membros de diversas secretarias do poder público, conselho tutelar e governo estadual, foi oportunidade de realizar diálogo aberto com diretores da rede municipal e estadual de ensino, buscando fortalecer e aproximar a rede de proteção para melhor eficiência da escuta especializada, procedimento voltado para acolher, ouvir e atender crianças e adolescentes que podem ter sido vítimas ou testemunhas de violência.

O encontro também contou com a presença de membros do CONVIVA-SP, programa da Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo, representado por Danilo Teixeira, um dos idealizadores do projeto, que tratou de temas como a segurança escolar, protocolos do CONVIVA-SP e entre outras ações.

Além disso, a Prefeitura apresentou os serviços oferecidos pelos equipamentos municipais nas áreas de Saúde, Educação, Cultura, Assistência Social, Participação e Inclusão Social. Também houve a apresentação dos membros do Conselho Tutelar de Ribeirão Pires.

Representando a Secretaria de Saúde, Patrícia Bezerra, diretora de Vigilância à Saúde e também membro do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Proteção Integral das Crianças e dos Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência, falou da importância desse primeiro encontro. “A escola, como espaço de convivência diária, tem um papel fundamental na identificação precoce de casos de violência. A escuta especializada garante um atendimento humanizado e evita a exposição indevida da vítima, preservando sua dignidade e segurança”, destacou Patrícia Bezerra.

O projeto para fortalecer a escuta especializada, promovido pelo Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Proteção Integral das Crianças e dos Adolescentes Vítimas ou Testemunhas, deve se reunir a cada três meses para discutir casos e manter a união da rede em prol das crianças e adolescentes.