Ribeirão Pires prorroga vacinação contra a Poliomielite até final de junho

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, prorrogou a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite. Todas as dez unidades de saúde da Estância realizam a imunização para todas as crianças de até cinco anos de idade. A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É necessário comparecer com o cartão SUS e a caderneta de vacinação.

A campanha tem como principal objetivo o compromisso internacional de manter o Brasil livre da poliomielite e garantir que a população-alvo esteja com sua situação vacinal em dia. Patrícia Bezerra, coordenadora de Vigilância à Saúde de Ribeirão Pires, reforça a importância da vacinação

“As unidades de saúde estão de portas abertas para imunizar as crianças e para tirar dúvidas sobre. Se necessário, os enfermeiros realizam a vistoria das cadernetas e atualizam a situação vacinal da criança”, reforçou.

Prorrogação Influenza – A Prefeitura de Ribeirão Pires prorrogou a 24° Campanha de Vacinação Contra a Influenza até o final de junho. Desde março, 18 mil pessoas receberam dose do imunizante. Atualmente, o imunizante está disponível para moradores com idade acima dos seis meses.