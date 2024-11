Ribeirão Pires promove vacinação antirrábica para cães e gatos neste sábado (30)

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, promove neste sábado (30), a vacinação gratuita de cães e gatos na Praça Central Vila do Doce – Rua Boa Vista, s/nº, no Centro, das 10h às 15h ou até durarem os estoques. A ação acontece simultaneamente com a Feira de Adoção de Cães e Gatos, promovida em parceria com os Protetores Independentes de Ribeirão Pires.

Não será necessário agendamento prévio e a vacinação acontece por ordem de chegada. O Centro de Controle de Zoonoses de Ribeirão Pires (CCZ) recomenda a vacinação para animais a partir de quatro meses de idade ou para aqueles que já tenham recebido a dose há mais de um ano.

Vale destacar que o Centro de Controle de Zoonoses (CZZ) também realiza a vacinação durante a semana de segunda, quarta e sexta, das 9h às 11h30 e de 13h30 às 16h. A sede do CCZ fica localizada na R. Catarina Rios Gianchelo, 185 – Centro. Para agendar a dose, é necessário entrar em contato com por meio do telefone (11) 4824-3748.