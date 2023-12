Ribeirão Pires promove último Encontro de Carros Clássicos do ano nesta quinta-feira (14)

Nesta quinta-feira (14), a Prefeitura de Ribeirão Pires promoverá edição especial do Encontro dos Clássicos, das 19h às 22h, na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Jardim Itacolomy). O evento encerra as atividades do ano. A retomada do evento está prevista fevereiro de 2024.

Para encerrar 2023, haverá apresentação da banda Bravôx, que tem no seu reportório clássicos do rock nacional e internacional. O evento oferecerá, ainda, opções gastronômicas em food trucks.

O evento gratuito, organizado pela Rust Garage ABC e com apoio da Prefeitura, reunirá raridades automobilísticas com fuscas dos anos 68, 69 e 70, Kombis, Chevettes, Brasílias, Variantes, Opalas, entre outras relíquias.

Expositores que desejarem participar do Encontro podem obter mais informações pelo telefone (11) 96904-0897

Serviço: Encontro dos Clássicos – Encerramento 2023

Quinta-feira – 14/12, das 19h às 22h

Tenda Multicultural – Complexo Ayrton Senna

(Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Jardim Itacolomy)