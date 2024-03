Ribeirão Pires promove Tigela Cheia e doação de cães e gatos neste sábado (23)

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, realiza a tradicional Feira de Adoção de Cães e Gatos juntamente com a Vacinação Antirrábica no evento Tigela Cheia. A iniciativa acontecerá neste fim de semana, sábado (23), das 10h às 15h, na Vila do Doce, localizada na Rua Boa Vista, s/n – Centro.

No Tigela Cheia, programa recém-lançado pela Prefeitura, os moradores poderão doar um quilo de garrafas plásticas por um quilo de ração para cães e gatos. Como referência, a Secretaria de Meio Ambiente e Bem-estar Animal da Prefeitura indica que um quilo de garrafa pet equivale a 20 unidades de 2l, 26 unidades de 1l ou 36 unidades de 600 ml. Serão trocados até três quilos de materiais por pessoa (CPF). Os moradores poderão levar a ração para casa ou indicar um protetor ou ONG para receber os alimentos.

Feira de adoção – O objetivo primordial das feiras promovidas pela Prefeitura é garantir a adoção responsável de cães e gatos que foram vítimas de abandono ou maus-tratos na cidade. Com o apoio do Conselho Municipal de Proteção Animal, Protetores Independentes e ONGs locais que atuam na causa animal, a Prefeitura busca proporcionar um lar amoroso para esses animais.

Além da Feira de Adoção, a iniciativa incluirá a aplicação de doses da vacina antirrábica pela Secretaria de Saúde, visando a prevenção de doenças em animais e a proteção da saúde pública.

Como parte do Programa de Auxílio ao Protetor Independente (PAPI), durante o evento, os moradores têm a oportunidade de contribuir doando ração para pets. Os alimentos arrecadados serão destinados ao apoio da causa animal na cidade por meio do PAPI, uma parceria da Prefeitura com o Fundo Social Municipal, que auxilia os protetores independentes na cidade.

Sobre a importância da adoção responsável, o prefeito Guto Volpi destacou: “A adoção responsável não apenas transforma a vida dos animais que encontram um lar amoroso, mas também fortalece o vínculo comunitário e promove a conscientização sobre o bem-estar animal. É um compromisso que reflete o cuidado e a responsabilidade de toda a nossa comunidade.”

Esta ação está inserida no calendário contínuo de atividades em prol do bem-estar animal na cidade, reforçando o compromisso da Prefeitura de Ribeirão Pires com a sustentabilidade e a responsabilidade social.