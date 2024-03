Ribeirão Pires promove segunda edição do programa “Tigela Cheia” na Vila do Doce

No próximo dia 23 de março (sábado), das 10h às 15h, a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, promove a segunda edição do programa “Tigela Cheia”, na Vila do Doce (localizada à Rua Boa Vista, s/nº – Centro).

Inspirado no programa Moeda PET, implementado pela Prefeitura de Santo André e pelo Núcleo de Inovação Social do município, o “Tigela Cheia” possibilita que, a cada quilo de garrafa pet entregue, os participantes recebam uma quantidade correspondente de ração para animais, que pode ser destinada às ONGs e protetores independentes da Estância.

“A segunda edição do programa ‘Tigela Cheia’ não apenas reforça o compromisso da Prefeitura de Ribeirão Pires com a proteção ambiental e o bem-estar animal, mas também destaca o poder transformador da colaboração comunitária. Juntos, podemos fazer a diferença na vida dos animais e no futuro do nosso planeta”, destacou o prefeito Guto Volpi.

Como referência, a Secretaria de Meio Ambiente e Bem-estar Animal da Prefeitura indica que um quilo de garrafa pet equivale a 20 unidades de 2l, 26 unidades de 1l ou 36 unidades de 600 ml. Serão trocados até três quilos de materiais por pessoa (CPF). Os moradores poderão levar a ração para casa ou indicar um protetor ou ONG para receber os alimentos.

Todo material reciclável oriundo do “Tigela Cheia” contribui para a geração de renda dos profissionais da Cooperpires, cooperativa de catadores de materiais recicláveis da cidade, e, consequentemente, estimula a coleta seletiva e reciclagem em Ribeirão Pires.

Com o apoio do Conselho Municipal de Proteção Animal e de Protetores Independentes da Estância, a segunda edição do “Tigela Cheia” contará também com a Feira de Adoção de Animais; além da vacinação antirrábica.

Cadastro – As Organizações Não Governamentais (ONGs) de proteção animal de Ribeirão Pires ou protetores independentes interessados em se beneficiar diretamente do programa “Tigela Cheia” devem realizar sua inscrição na sede do Departamento de Proteção à Fauna, localizada à Rua João Domingues de Oliveira, número 320, no Centro da cidade.

Para esclarecimento de dúvidas ou obtenção de mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (11) 4824-4197 ou (11) 97211-1112 (WhatsApp).