Ribeirão Pires promove roda de conversa sobre o não uso do celular

Um bate-papo descontraído, sem julgamentos ou obrigações. Assim foi a primeira roda de conversa a respeito da Lei nº4.932/24, que proíbe o uso de aparelho celular nas unidades escolares, organizada e desenvolvida pelos profissionais e alunos do Ensino Fundamental II da rede municipal de ensino de Ribeirão Pires.

Na E.M. Prof. Sebastião Vayego de Carvalho, em Ouro Fino, a receptividade dos alunos do 9º ano foi boa com o tema. Para a professora Sandra Nakata, a ação trabalhou os prós e contras do não uso do celular na escola. “Foi um debate bacana, onde os alunos se colocaram a favor e contra o uso do celular”, comentou.

A ideia é fomentar o debate entre os estudantes e discutir de uma forma ampla as implicações dessa nova realidade. “Eu aprendi que o não uso do celular em sala pode ser positivo, porque ele tira a nossa concentração na matéria”, disse o aluno Leonardo Tomé. Para a aluna Angelina Ribeiro, a medida melhora o contato com os colegas de sala: “O celular acaba nos afastando dos nossos amigos, e nesse trabalho, a gente reuniu todas as opiniões e ainda manteve o contato”. Para o aluno João Gabriel, o não uso “melhora o desenvolvimento do aluno, ajudando na concentração na matéria dada pelo professor”.

A orientadora educacional Mônica Santos salientou a boa recepção da proposta: “Tanto pelos alunos como pelo professor, foi bem recebido. Os alunos conseguiram entender a importância de discutir esse tema, não somente como uma obrigação, mas sim como um assunto para ser tratado de uma forma ampla, dando sua opinião sobre o tema levando também em consideração o contexto de cada unidade”.

Além da E.M. Prof. Sebastião Vayego de Carvalho, o debate será realizado na E.M. Eng. Carlos Rohm, que também dispõe do Ensino Fundamental II em seu currículo. A proposta é de que cada unidade produza esse debate levando em conta as características da região em que está inserida, fomentando boas reflexões sobre o tema.