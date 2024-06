Ribeirão Pires promove reunião intersecretarial para discutir Agenda 2030

Nesta terça-feira (11), a Prefeitura de Ribeirão Pires promoveu uma reunião intersecretarial para discutir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU a serem alcançados até 2030. O encontro aconteceu no Paço Municipal e foi uma iniciativa conjunta das Secretarias de Modernização e Meio Ambiente.

Ação coordenada pela Secretaria de Modernização em parceria com a Pasta de Meio Ambiente teve como objetivo principal apresentar os 17 objetivos estabelecidos pela ONU, que visam melhorar as condições de vida no planeta até 2030. A agenda da ONU já está sendo seguida por Ribeirão Pires e a reunião foi mais um passo na direção de sua implementação local.

A Agenda 2030, criada pela ONU em 2015, é um plano de ação global que engloba 17 objetivos principais e 169 metas específicas, focando em áreas críticas como erradicação da pobreza, saúde, educação, igualdade de gênero, água potável e saneamento, entre outros. No Brasil, a implementação dessa agenda tem sido conduzida em colaboração com estados e municípios, que adaptam as metas globais às suas realidades locais.

Durante o encontro foram discutidos levantamentos realizados pelas secretarias sobre os ODS e a importância da colaboração intersetorial para a implementação eficaz da Agenda 2030. As secretarias foram orientadas a realizar revisões periódicas desses levantamentos, levando em consideração novas ações e projetos que surgirem.

“Por meio dessa ação, Ribeirão Pires reafirmou seu compromisso com os ODS, destacando a importância de uma abordagem integrada e colaborativa para alcançar as metas estabelecidas e contribuir para um futuro mais sustentável para todos”, explicou o prefeito Guto Volpi.

A reunião também enfatizou a contribuição de cada cidadão no processo de alcance do desenvolvimento sustentável, destacando que a participação comunitária é crucial para o sucesso das iniciativas locais. Além disso, também foi abordado o papel do Tribunal de Contas na fiscalização do cumprimento da Agenda 2030 nos municípios, garantindo que as metas sejam seguidas e implementadas conforme planejado.