Ribeirão Pires promove projeto de inclusão em parceria com o Instituto Jô Clemente

Tendo em vista que, de acordo com dados de 2022 do Observatório dos Direitos da Pessoa com Deficiência, cerca de 9 mil munícipes possuem alguma deficiência (auditiva, intelectual, física ou visual), a Prefeitura de Ribeirão Pires firma parceria com Instituto Jô Clemente para a execução do projeto “Inclusão, mais que um direito!”. A iniciativa conta com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo e o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Condeca).

Com envolvimento das Secretarias de Assistência, Participação e Inclusão Social; de Saúde e de Educação e Cultura, o objetivo é capacitar servidores que atuam na rede de atendimento ao munícipe sobre os direitos das crianças e adolescentes com deficiência intelectual, além de preparar os profissionais para identificar e intervir em situações de violência e violação de direitos.

Desenvolvido em quatro módulos, os encontros abordarão os seguintes temas: “deficiência: um convite para conhecer as diferenças”; “deficiência intelectual”, “crianças e adolescentes: história, cultura e contextos atuais”, “família e seus contextos”, “violação de direitos contra crianças e adolescentes com deficiência “, “prevenção à violência”, “introdução à política pública e legislações” e “trabalho em rede: enfrentamento e prevenção”.