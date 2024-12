Ribeirão Pires promove Oratório de Natal com solistas que integram Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo 

Ribeirão Pires encerra a temporada musical de 2024 com o espetáculo Oratório de Natal , que acontecerá na próxima segunda-feira (23), às 20h30 , no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro (Rua Diamantino de Oliveira, 218 – Jardim Pastoril).

O evento contará com as participações do Coro Municipal de Ribeirão Pires , Coro Diocesano de Santo André , sob a regência do Maestro Diego Muniz . Os cantores solistas fazem parte da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP) . O espetáculo apresentará obras de Camille Saint-Saëns, que glorificam o nascimento de Jesus, utilizando textos em latim do Antigo e Novo Testamento.

Os ingressos para o Oratório de Natal são limitados e as senhas serão disponibilizadas uma hora e meia antes do espetáculo. A entrada será solidária , com doação voluntária de 1kg de alimento não perecível, ou 1kg de ração para animais de estimação.

O evento é promovido pela Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da EMARP (Escola Municipal de Artes) da Secretaria de Educação e Cultura , em parceria com a Diocese de Santo André. Apoio do Colégio Toth.

Serviço – Oratório de Natal – Camille Saint-Saëns

Dados: 23 de dezembro (segunda-feira), às 20h

Local: Anfiteatro Arquimedes Ribeiro (Rua Diamantino de Oliveira, 218 – Jardim Pastoril)

Entrada gratuita – As senhas para entrada serão disponibilizadas uma hora e meia antes do evento.