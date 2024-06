Ribeirão Pires promove oficina de tintas naturais para educadores

Nesta terça-feira (25), a Prefeitura de Ribeirão Pires realizou uma oficina de tintas naturais destinada a professores, assistentes e educadores ambientais. O evento ocorreu no casarão do Parque Pref. Luiz Carlos Grecco e faz parte do calendário do Junho Verde.

A capacitação, promovida pela Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, visou aprimorar as práticas educativas dos participantes e introduzir novas técnicas de ensino ecológico.

A oficina teve como objetivo capacitar professores, assistentes e educadores ambientais da Estância, incluindo agentes de educação ambiental do Departamento de Fauna e do Departamento de Gestão Ambiental. Durante a atividade, os participantes aprenderam a produzir tintas naturais, uma técnica que não só contribui para a sustentabilidade, mas também enriquece o repertório pedagógico dos educadores.

“A oficina de tintas naturais é uma oportunidade para que os educadores explorem novas formas de ensinar, incorporando práticas ecológicas em suas aulas. Esse tipo de capacitação é essencial para o desenvolvimento de uma educação ambiental mais efetiva e inovadora”, destacou o secretário de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Temístocles Cardoso.

Os participantes da oficina elogiaram a iniciativa, destacando a importância de atividades que promovam o desenvolvimento profissional e a conscientização ambiental. “Foi uma experiência enriquecedora. Aprender técnicas sustentáveis de produção de materiais didáticos é fundamental para que possamos ensinar nossos alunos sobre a importância da preservação do meio ambiente”, comentou um dos agentes da equipe de fauna, Celso Gatti.

O calendário do Junho Verde, que incluiu diversas atividades voltadas para a conscientização e preservação ambiental, encerrará suas ações neste sábado (29), com o evento Tigela Cheia.