Ribeirão Pires promove Ginastrada para encerrar ano letivo das aulas de ginástica

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Esporte, realizará neste sábado (30) a Ginastrada 2024, um evento que celebra o encerramento das atividades anuais das aulas de ginástica oferecidas nos diversos núcleos esportivos do município. A programação terá início às 8h no Ginásio de Esportes Ozíris Grecco, localizado no Complexo Ayrton Senna, na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193, Centro.

Com o objetivo de confraternizar e promover a prática esportiva como ferramenta de saúde e bem-estar, a Ginastrada reunirá alunas de diferentes idades e níveis de habilidade. As apresentações serão realizadas por turmas que participam dos cursos de ginástica artística, rítmica e ginástica para todas, demonstrando a evolução técnica e o trabalho desenvolvido ao longo do ano.

O evento será uma oportunidade para a comunidade conhecer de perto o impacto positivo do esporte na vida das participantes e celebrar a união entre os núcleos esportivos da cidade. A entrada para o evento é gratuita, e familiares, amigos e moradores de Ribeirão Pires são convidados a prestigiar as apresentações. O Ginásio Ozíris Grecco será preparado para receber os visitantes com uma estrutura confortável, garantindo um ambiente acolhedor e festivo.

Além das performances, o evento contará com momentos de interação entre as participantes e o público, reforçando a importância de eventos esportivos na construção de uma sociedade mais ativa e saudável. A expectativa é de um grande público e muita animação, marcando o encerramento de um ciclo e abrindo espaço para novos projetos esportivos no ano seguinte.

Serviço – Ginastrada 2024

Quando: Sábado, 30 de novembro, a partir das 8h

Onde: Ginásio de Esportes Ozíris Grecco (Complexo Ayrton Senna) – Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193, Centro

Entrada: Gratuita